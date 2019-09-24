Как Януковича чуть не убило яйцо: всплыло знаменитое видео

Ровно 15 лет назад на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича было совершено знаменитое "покушение". 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске в него бросили куриное яйцо.

Пресс-служба политика в тот же день сообщила о том, что в будущего "гаранта" швырнули "тяжелым, тупым предметом". Из-за этого он якобы впал в "коллаптоидное состояние" и оказался в реанимации (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте новость до конца).

Версии происходящего в СМИ разнились: заявлялось о том, что в будущего "гаранта" выстрелили, причем не один раз, метнули аккумулятор, камень или даже гранату.

Но вскоре выяснилась правда – на жизнь Януковича "покушался" студент Дмитрий Романюк, который метнул в него обычное куриное яйцо.

Считается, что именно после этой попытки команды Виктора Януковича накрутить предвыборный рейтинг своего кандидата таким неумелым образом, Янукович проиграл президентские выборы 2004-го года. Некоторые политические эксперты неоднократно высказывали мнение о том, что "яичное покушение" превратило Януковича в комедийную фигуру, против которой украинцы не побоялись выйти на Майдан, начав Оранжевую Революцию.

Пародия на предвыборные плакаты Виктора Януковича

Карикатура на "яичное покушение"

Карикатура на "яичное покушение"

Карикатура на "яичное покушение"

Карикатура на "яичное покушение"

Карикатура на "яичное покушение"

Были и костюмы "знаменитого яйца"

Инциденту посвятили даже несколько компьютерных игр

Инциденту посвятили даже несколько компьютерных игр

Как сообщал OBOZREVATEL:

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