Як Януковича мало не вбило яйце: спливло знамените відео

Рівно 15 років тому на кандидата в президенти України Віктора Януковича було скоєно знаменитий "замах". 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську в нього кинули куряче яйце.

Прес-служба політика в той же день повідомила про те, що в майбутнього "гаранта" жбурнули "важким, тупим предметом". Через це він нібито впав у "колаптоїдний стан" і опинився в реанімації (щоб подивитися фото та відео доскролльте новину до кінця).

Версії того, що сталося в ЗМІ різнилися: заявлялося про те, що в майбутнього "гаранта" вистрелили, причому не один раз, поцілили акумулятором, каменем або ж навіть гранатою.

Але незабаром з'ясувалася правда – на життя Януковича "посягнув" студент Дмитро Романюк, який метнув в нього звичайне куряче яйце.

Вважається, що саме після цієї спроби команди Віктора Януковича накрутити передвиборний рейтинг свого кандидата таким невмілим чином, Янукович програв президентські вибори 2004-го року. Деякі політичні експерти неодноразово висловлювали думку про те, що "яєчний замах" перетворив Януковича на комедійну фігуру, проти якої українці не побоялися вийти на Майдан, почавши Помаранчеву Революцію.

Пародія на передвиборчі плакати Віктора Януковича

Карикатура на "яєчний замах"

Карикатура на "яєчний замах"

Карикатура на "яєчний замах"

Карикатура на "яєчний замах"

Карикатура на "яєчний замах"

Були й костюми "знаменитого яйця"

Інциденту присвятили навіть кілька комп'ютерних ігор

Інциденту присвятили навіть кілька комп'ютерних ігор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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