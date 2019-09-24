Як Януковича мало не вбило яйце: спливло знамените відео

Рівно 15 років тому на кандидата в президенти України Віктора Януковича було скоєно знаменитий "замах". 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську в нього кинули куряче яйце.
Прес-служба політика в той же день повідомила про те, що в майбутнього "гаранта" жбурнули "важким, тупим предметом". Через це він нібито впав у "колаптоїдний стан" і опинився в реанімації (щоб подивитися фото та відео доскролльте новину до кінця).
Версії того, що сталося в ЗМІ різнилися: заявлялося про те, що в майбутнього "гаранта" вистрелили, причому не один раз, поцілили акумулятором, каменем або ж навіть гранатою.
Але незабаром з'ясувалася правда – на життя Януковича "посягнув" студент Дмитро Романюк, який метнув в нього звичайне куряче яйце.
Вважається, що саме після цієї спроби команди Віктора Януковича накрутити передвиборний рейтинг свого кандидата таким невмілим чином, Янукович програв президентські вибори 2004-го року. Деякі політичні експерти неодноразово висловлювали думку про те, що "яєчний замах" перетворив Януковича на комедійну фігуру, проти якої українці не побоялися вийти на Майдан, почавши Помаранчеву Революцію.
Пародія на передвиборчі плакати Віктора Януковича
Карикатура на "яєчний замах"
Карикатура на "яєчний замах"
Карикатура на "яєчний замах"
Карикатура на "яєчний замах"
Карикатура на "яєчний замах"
Були й костюми "знаменитого яйця"
Інциденту присвятили навіть кілька комп'ютерних ігор
Інциденту присвятили навіть кілька комп'ютерних ігор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів в центрі Києва. У жовтні 2016 року адвокат заявив, що екс-президент України отримав тимчасовий притулок в Росії.
Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе в Ростові-на-Дону, ГПУ вважає, що втік президент все ж знаходиться в Підмосков'ї.
У листопаді 2018 року стало відомо, що Янукович у важкому стані потрапив до реанімації московської клініки імені Скліфосовського. На лікування він вступив в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, а також травму коліна.
Один з його адвокатів повідомляв, що стан президента-втікача важкий.
А в січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.
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