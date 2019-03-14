"Как тебе такое, Илон Маск?" На росТВ опозорились нелепым сюжетом

Пропагандистский телеканал "Россия 1" снял нелепый сюжет, посвященный интернет-мемам.

Он вышел в рамках программы "Утро России". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Россия 1".

Примечательно, что работу журналистов раскритиковали даже их коллеги-сограждане. Так, на российском Telegram-канале "Лента дна" сюжет прокомментировали довольно резко.

Скрин видео российского телеканала

Скрин видео российского телеканала

Скрин видео российского телеканала

"Россия 1" пытается в мемы, но выходит не очень. Корреспондентка в сюжете произносит слово как "мЭмы", все перепутала и показывает подборку всяких интернет-древностей", — сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев отличился скандальной выходкой в программе на телеканале "Россия 1".

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