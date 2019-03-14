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"Как тебе такое, Илон Маск?" На росТВ опозорились нелепым сюжетом

3.2тЧитать материал на украинском

Пропагандистский телеканал "Россия 1" снял нелепый сюжет, посвященный интернет-мемам.

Он вышел в рамках программы "Утро России". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Россия 1".

Примечательно, что работу журналистов раскритиковали даже их коллеги-сограждане. Так, на российском Telegram-канале "Лента дна" сюжет прокомментировали довольно резко.

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"Как тебе такое, Илон Маск?" На росТВ опозорились нелепым сюжетом

Скрин видео российского телеканала

"Как тебе такое, Илон Маск?" На росТВ опозорились нелепым сюжетом

Скрин видео российского телеканала

"Как тебе такое, Илон Маск?" На росТВ опозорились нелепым сюжетом

Скрин видео российского телеканала

"Россия 1" пытается в мемы, но выходит не очень. Корреспондентка в сюжете произносит слово как "мЭмы", все перепутала и показывает подборку всяких интернет-древностей", — сказано в сообщении.

"Как тебе такое, Илон Маск?" На росТВ опозорились нелепым сюжетом

Как писал OBOZREVATEL, ранее главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев отличился скандальной выходкой в программе на телеканале "Россия 1".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
российские телеканалывидеокурьезНовости России
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Как жить то теперь..?
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минин евген
минин евген
у кацапья дебилы везде, на ТВ в том числе.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
О цэ позор,о цэ ганьба😂
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