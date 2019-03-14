"Як тобі таке, Ілоне Маск?" На росТБ зганьбилися безглуздим сюжетом

Пропагандистський телеканал "Росія 1" зняв безглуздий сюжет, присвячений інтернет-мемам.
Він вийшов у рамках програми "Утро России". Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Росія 1".
Прикметно, що роботу журналістів розкритикували навіть їхні колеги-співвітчизники. Так, на російському Telegram-каналі "Лента дна" сюжет прокоментували досить різко.
Скрін відео російського телеканалу
Скрін відео російського телеканалу
Скрін відео російського телеканалу
"Росія 1" намагається в меми, але виходить не дуже. Кореспондентка в сюжеті вимовляє слово як "мЄми", все переплутала і показує добірку всіляких інтернет-старожитностей", — йдеться в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, раніше головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов відзначився скандальною витівкою в програмі на телеканалі "Росія 1".
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