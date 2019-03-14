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"Як тобі таке, Ілоне Маск?" На росТБ зганьбилися безглуздим сюжетом

3.1тЧитати матеріал російською

Пропагандистський телеканал "Росія 1" зняв безглуздий сюжет, присвячений інтернет-мемам.

Він вийшов у рамках програми "Утро России". Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Росія 1".

Прикметно, що роботу журналістів розкритикували навіть їхні колеги-співвітчизники. Так, на російському Telegram-каналі "Лента дна" сюжет прокоментували досить різко.

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"Як тобі таке, Ілоне Маск?" На росТБ зганьбилися безглуздим сюжетом

Скрін відео російського телеканалу

"Як тобі таке, Ілоне Маск?" На росТБ зганьбилися безглуздим сюжетом

Скрін відео російського телеканалу

"Як тобі таке, Ілоне Маск?" На росТБ зганьбилися безглуздим сюжетом

Скрін відео російського телеканалу

"Росія 1" намагається в меми, але виходить не дуже. Кореспондентка в сюжеті вимовляє слово як "мЄми", все переплутала і показує добірку всіляких інтернет-старожитностей", — йдеться в повідомленні.

"Як тобі таке, Ілоне Маск?" На росТБ зганьбилися безглуздим сюжетом

Як писав OBOZREVATEL, раніше головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов відзначився скандальною витівкою в програмі на телеканалі "Росія 1".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
російські телеканаливидеокурйозНовини Росії
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Как жить то теперь..?
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минин евген
минин евген
у кацапья дебилы везде, на ТВ в том числе.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
О цэ позор,о цэ ганьба😂
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