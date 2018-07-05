Известный лоукостер оконфузился географическим ляпом о Киеве

Известный лоукостер Wizz Air по ошибке анонсировал два новых рейса из Киева в Брюссель и Париж, перепутав украинскую столицу с Кишиневом (Молдавия).

Однако спустя некоторое время выяснилось, что радостная новость для клиентов компании — всего лишь географический ляп ее менеджеров, поскольку полеты на самом деле будут осуществляться из Молдавии. Ясность в ситуацию внесла пресс-служба украинского представительства Wizz Air.

"Пресс-служба Wizz Air дала жару! На электронный адрес всех, кто подписан на рассылку венгерской авиакомпании, пришло замечательное, на первый взгляд, письмо с названием "New routes from Kyiv!" Мы сами обрадовались, и уже думали писать об этом хвалебную статью, однако, увидев новые маршруты, немного насторожились, поскольку среди них были уже знакомые нам Копенгаген, Дортмунд, Мемминген, а также новые Брюссель и Париж (Бове). Проверив систему бронирования авиакомпании и вспомнив утреннюю новость о новых рейсах из Кишинева и Клужа, мы пришли к выводу, что кто-то в Wizz Air плохо учил географию. Но с кем не бывает?" — с юмором отреагировали на конфуз в компании.

Кроме того, на сайте разместили ошибочную и исправленную карту маршрутов полета с шутливыми подписями "Карта новых направлений Wizz Air здорового человека" и "Карта новых направлений из Молдавии и Румынии курильщика".

Исправленная карта маршрутов Пресс-служба Wizz Air

Ошибочная карта маршрутов Пресс-служба Wizz Air

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Wizz Air объявила конкурс, победители которого смогут улететь из Вены в неизвестном направлении.