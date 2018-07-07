"Из секс-шопа Захарченко": сеть рассмешило новое оружие "ДНР"

В сети смеются с изобретения террористов "ДНР" — пистолета-пулемета "Оплот", который они называют уникальной собственной разработкой (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Особенностью данного оружия является то, что он имеет кислотный цвет — корпус и глушитель окрашены в салатовый и розовый. Видео с презентацией весьма странной инновации боевиков обнародовали на Youtube-канале WarGonzo.

"Очередная новинка донбасского ВПК — пистолет-пулемет "Оплот". Гламурная версия! Розовый глушитель и салатовый корпус делают эту пушку похожей на водяной пистолет, однако в боевой стрельбе на ближней дистанции ПП "Оплот" не уступает по точности другим постсоветским аналогам", — говорится в описании к ролику.

Однако именно нелепый внешний вид вызвал у пользователей сети массу вопросов, в связи с чем они оставили под видео множество стебных комменатриев.

"Для охранников сек-шопа пойдет", "Гламурненько, нечего сказать. Теперь ЛГБТ себе такие заказывать будут", "П*дарская какая-то модель", "Какие пистолеты-пулеметы? Вся эта донецко-луганская шушера только бухает и колется! Ааа! Да, еще ждет гумконвои из пи*орашки, про которые уже никто не снимает репортажи", "Оружие для детей Донецка", "Клевую модель создали для налетов, пока не шмальнешь — будут думать, что игрушка", "Это для битвы гомосеков, что ли?", "И название у него такое прикольненькое — "Пусик". Наверняка, прямо с личного секс-шопа Шурки Захерченко", — пишут они. ﻿

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "парада" к 9 Мая террористі "ДНР" презентовали реактивные системы залпового огня собственного производства "Чебурашка" и "Снежинка".