Главная Новости
18 марта • обновлено в 00:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

ICTV оконфузился с титрами во время обращения Зеленского. Видео

730
Читать материал на украинском

Телеканал ICTV оконфузился с трансляцией видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Вечером во вторник, 17 марта, лидер государства обратился к украинцам по поводу угрозы коронавируса и рассказал об эвакуации граждан из других стран.

Однако, как сообщил в Facebook пользователь Евгений Галковский, телеканал ошибочно сопровождал его речь титрами из одного из фильмов. К концу обращения, судя по видео, ошибку все же исправили.

ICTV оконфузился во время обращения Зеленского. Видео
ICTV оконфузился во время обращения Зеленского. Видео
ICTV оконфузился во время обращения Зеленского. Видео
ICTV оконфузился во время обращения Зеленского. Видео
ICTV оконфузился во время обращения Зеленского. Видео
ICTV оконфузился во время обращения Зеленского. Видео

При этом на YouTube-канале ICTV было опубликовано видео без неактуальных титров.

Курьезный эпизод уже стал поводом для насмешек в сети. Пользователи активно публикуют фрагмент видео и скриншоты с титрами.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 17 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги