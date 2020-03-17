Телеканал ICTV оконфузился с трансляцией видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Вечером во вторник, 17 марта, лидер государства обратился к украинцам по поводу угрозы коронавируса и рассказал об эвакуации граждан из других стран.

Однако, как сообщил в Facebook пользователь Евгений Галковский, телеканал ошибочно сопровождал его речь титрами из одного из фильмов. К концу обращения, судя по видео, ошибку все же исправили.

При этом на YouTube-канале ICTV было опубликовано видео без неактуальных титров.

Курьезный эпизод уже стал поводом для насмешек в сети. Пользователи активно публикуют фрагмент видео и скриншоты с титрами.

Ура!



Хоть на одном канале нашелся переводчик с Зеленскога на человеческий. https://t.co/WzRClHScrk — Серый Кардинал (@slevo4kin) March 17, 2020

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 17 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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