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18 березня • оновлено в 00:42
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ICTV осоромився з титрами під час звернення Зеленського. Відео

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Телеканал ICTV осоромився з трансляцією відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Увечері у вівторок, 17 березня, лідер держави звернувся до українців з приводу загрози коронавірусу і розповів про евакуацію громадян з інших країн.

Однак, як повідомив в Facebook користувач Євген Галковский, телеканал помилково супроводжував його мову титрами з одного з фільмів. До кінця звернення, судячи з відео, помилку все ж виправили.

ICTV осоромився під час звернення Зеленського. Відео
ICTV осоромився під час звернення Зеленського. Відео
ICTV осоромився під час звернення Зеленського. Відео
ICTV осоромився під час звернення Зеленського. Відео
ICTV осоромився під час звернення Зеленського. Відео
ICTV осоромився під час звернення Зеленського. Відео

При цьому на YouTube-каналі ICTV було опубліковано відео без неактуальних титрів.

Курйозний епізод вже став приводом для глузувань в мережі. Користувачі активно публікують фрагмент відео і скріншоти з титрами.

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 17 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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