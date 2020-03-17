Телеканал ICTV осоромився з трансляцією відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Увечері у вівторок, 17 березня, лідер держави звернувся до українців з приводу загрози коронавірусу і розповів про евакуацію громадян з інших країн.

Однак, як повідомив в Facebook користувач Євген Галковский, телеканал помилково супроводжував його мову титрами з одного з фільмів. До кінця звернення, судячи з відео, помилку все ж виправили.

При цьому на YouTube-каналі ICTV було опубліковано відео без неактуальних титрів.

Курйозний епізод вже став приводом для глузувань в мережі. Користувачі активно публікують фрагмент відео і скріншоти з титрами.

Ура!



Хоч на одному каналі знайшовся перекладач з Зеленскога на людський. https://t.co/WzRClHScrk - Сірий Кардинал (@ slevo4kin) March 17, 2020

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 17 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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