И смешно, и грешно: коррупция в Украине сломала "мозг" известному роботу

Бросившая вызов человечеству и недавно получившая гражданство женщина-робот София "зависла" во время вопроса о коррупции в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины Алена Шкрум.

"У наиболее развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: "что делать с коррупцией в Украине" - сломался скрипт и подвис процессор", – рассказала она.

Шкрум добавила, что это может подтвердить депутат Алексей Мушак, который находился во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.

Тем временем, сам нардеп написал, что организаторы задали высокий уровень дискуссии.

"Андроид София в Ukraine House Davos. Организаторы задали высокий уровень организации и дискуссии. Как по мне – это круто", – сказал Мушак.

У пользователей сети это вызвало противоречивые чувства.

"Ну скрипт в нее не сломался, думаю, что сверхурочное количество информации, что бегала между процессором и памятью, тупо их раскалила, и робот умер. Доказывает это всего лишь то, что человеческий мозг гораздо эффективнее компьютера. А еще - то, что вопрос коррупции и государственного управления у нас - типичный кейс BigData. А так смешно, да. И грустно одновременно", – написал Андрей Верещака.

"И она начала плакать", "Если холистически размышлять, то скрипты по коррупции еще не написаны, видимо нет мотивации у програмеров мира сего", "Какой скрипт сломался? Она была в non-conversational mode", " ПО нужно было отдать украинским ИТ компаниям для локализации", " Просто, видимо, в ней есть команды, которые запрещают призывать к насилию", " Дело в том, что ее сертифицировали УкрСпецСвязь и СБУ", – отметили пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее робот София украсила обложку британского глянца.