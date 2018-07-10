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Handmade от ВСУ: украинские бойцы поразили видео с "громким монстром"

3.1тЧитать новость на украинском

Украинские военные сконструировали самодельную машину из подручных материалов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Facebook "Повернися живим".

"Это не безвыходность, а настоящий креатив от наших ребят и невероятное стремление к автомобильному конструированию. Куча материалов, найденных на местах боевых действий, макет и к делу. Громкий монстр ежедневно рассекает по позициям, доставляя необходимые на опорные пункты вещи", - сказано в подписи.

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В комментариях отметили находчивость военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" пригрозили ВСУ смертоносным оружием.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
военная техника
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