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7 февраля • обновлено в 07:43
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Гончарук чуть не упал на сцене: момент попал на видео

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук чуть не упал на ступеньках, поднимаясь на сцену для презентации мобильного приложения "Дія".

Видео, как глава правительства поскользнулся, опубликовал на YouTube Александр Бежевец (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Премьер-министр Алексей Гончарук поскользнулся на ступеньках

Премьер-министр Алексей Гончарук поскользнулся на ступеньках

"Я надеюсь, что это последняя наша неудача за сегодняшний день", – прокомментировал Гончарук свой конфуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, презентация приложения "Дія" состоялась 6 февраля в Конгрессно-выставочном центре "Парковый". Оно позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона. Например, удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д.

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Место
Украина Киев
Тег
Кабинет министров Украины
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Aum Yantra
Aum Yantra
где дорожка для самоката ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гамадрил вонючий, ступеньками не умеет пользоваться эта обезьяна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
продать землю и перевести государство в айфон. Зачем профанам земля и население, которое нужно содержать? Виртуальное государство Украина, пусть Илон Маск позавидует... (видимо такая логика и колониальных проституированных слуг запада).
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