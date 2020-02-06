Гончарук чуть не упал на сцене: момент попал на видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук чуть не упал на ступеньках, поднимаясь на сцену для презентации мобильного приложения "Дія".

Видео, как глава правительства поскользнулся, опубликовал на YouTube Александр Бежевец (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Премьер-министр Алексей Гончарук поскользнулся на ступеньках

"Я надеюсь, что это последняя наша неудача за сегодняшний день", – прокомментировал Гончарук свой конфуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, презентация приложения "Дія" состоялась 6 февраля в Конгрессно-выставочном центре "Парковый". Оно позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона. Например, удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д.

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