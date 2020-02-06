Гончарук ледь не впав на сцені: момент потрапив на відео

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук ледь не впав на сходах, підіймаючись на сцену для презентації мобільного додатку "Дія".

Відео, як глава уряду послизнувся, опублікував на YouTube Олександр Бежевець (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук послизнувся на сходах

"Я сподіваюся, що це остання наша невдача за сьогодні", – прокоментував Гончарук свій конфуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, презентація додатку "Дія" відбулася 6 лютого в Конгресно-виставковому центрі "Парковий". Він дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона. Наприклад, засвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій тощо.

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