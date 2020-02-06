Головна Новини
7 лютого • оновлено в 08:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

Гончарук ледь не впав на сцені: момент потрапив на відео

2.1т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук ледь не впав на сходах, підіймаючись на сцену для презентації мобільного додатку "Дія".

Відео, як глава уряду послизнувся, опублікував на YouTube Олександр Бежевець (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук послизнувся на сходах

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук послизнувся на сходах

"Я сподіваюся, що це остання наша невдача за сьогодні", – прокоментував Гончарук свій конфуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, презентація додатку "Дія" відбулася 6 лютого в Конгресно-виставковому центрі "Парковий". Він дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона. Наприклад, засвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій тощо.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
10
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Aum Yantra
Aum Yantra
где дорожка для самоката ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гамадрил вонючий, ступеньками не умеет пользоваться эта обезьяна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
продать землю и перевести государство в айфон. Зачем профанам земля и население, которое нужно содержать? Виртуальное государство Украина, пусть Илон Маск позавидует... (видимо такая логика и колониальных проституированных слуг запада).
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини

Топпублікації

Топблоги