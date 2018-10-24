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''Геморой?'' Путін ''сповз'' і спантеличив мережу

12.5тЧитати матеріал російською

Нове фото президента РФ Володимира Путіна, що спотворює реальний зріст російського лідера, здивувало користувачів мережі.

На це звернув увагу політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі. Він опублікував спільний знімок Путіна та прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, зроблений під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проектів.

Блогер зазначив, що Путін "сповз у кріслі так, що опинився нижче зовсім дрібного Медведєва".

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"Я, звичайно, не лікар, але судячи з того, як Путін сидить на офіційних заходах, у нього чи то простатит, то чи геморой..." - написав Голобуцький.

''Геморой?'' Путін ''сповз'' і спантеличив мережу
''Геморой?'' Путін ''сповз'' і спантеличив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали "двійника" президента Росії Володимира Путіна з Китаю. Ним виявився 55-річний фермер Ло Юаньпін. Він проживає в глухому селі Лунцзюй. Чоловік не має багатств, зате через схожість із Путіним встиг трохи прославитися на місцевому телебаченні.

Особи
Олексій ГолобуцькийВолодимир ПутінДмитро Медведєв
Місце
Росія
Об'єкт
фотографии
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Озабоченный "политолог" Голобуцкий следит за каждым шагом и вздохом Путина и постоянно меряет его рост. Достойное занятие для рагульского "политолога"))
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