"Где Пушилин?" Жириновский потерял главаря "ДНР" в Крыму, им прикинулся Гоблин-Аксенов: видеофакт

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на митинге к пятой годовщине оккупации Крыма, потерял главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

"Мы благодарим жителей Донбасса, которые продолжают истекать кровью. Где Пушилин? Куда пошел? А че так, не позвали его, партноменклатура не та? Большевистский подход", - заявил он.

Интересно, что на Пушилина отозвался главарь Крыма Сергей Аксенов (Гоблин) и поднял руку: "Тут я!".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления Жириновский заявил, что "Крым и Львов должны стать единым пространством, которое будут контролировать Вооруженные силы Российской Федерации".

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