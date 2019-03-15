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"Де Пушилін?" Жириновський загубив ватажка "ДНР" у Криму, ним прикинувся Гоблін-Аксьонов: Відеофакт

1.9тЧитати матеріал російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, виступаючи на мітингу до п'ятої річниці окупації Криму, загубив ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

"Ми дякуємо жителям Донбасу, які продовжують стікати кров'ю. Де Пушилін? Куди пішов? А чого так, не покликали його, партноменклатура не та? Більшовицький підхід", — заявив він.

Цікаво, що на Пушиліна відгукнувся ватажок Криму Сергій Аксьонов (Гоблін) і підняв руку: "Тут я!".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу Жириновський заявив, що "Крим і Львів повинні стати єдиним простором, який контролюватимуть Збройні сили Російської Федерації".

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Тема
анексія Криму
Особи
Володимир ЖириновськийДенис Пушилін Денис ВолодимировичСергій Аксьонов
Місце
УкраїнаСімферополь
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
В психиатрической больнице Кащенко очередные пациенты сбежали! Ловите наркоманов в Крыму!!!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Шабаш )(уйловских шестёрок.
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