"Де Пушилін?" Жириновський загубив ватажка "ДНР" у Криму, ним прикинувся Гоблін-Аксьонов: Відеофакт

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, виступаючи на мітингу до п'ятої річниці окупації Криму, загубив ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

"Ми дякуємо жителям Донбасу, які продовжують стікати кров'ю. Де Пушилін? Куди пішов? А чого так, не покликали його, партноменклатура не та? Більшовицький підхід", — заявив він.

Цікаво, що на Пушиліна відгукнувся ватажок Криму Сергій Аксьонов (Гоблін) і підняв руку: "Тут я!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу Жириновський заявив, що "Крим і Львів повинні стати єдиним простором, який контролюватимуть Збройні сили Російської Федерації".

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