Фото девочки в асфальте "сломало" мозг пользователям в сети
В социальных сетях начали распространять забавное фото девочки, которая словно "провалилась" в асфальт. Пользователи сети не сразу могли разгадать курьезную головоломку на снимке.
На фото показана девочка, которая держит в руках смартфон. На изображении создается такая иллюзия, что ребенок словно провалилась в дорогу. А вы разгадали в чем секрет фото?
Отметим, что ранее пользователей сети сбила толку оптическая иллюзия с девушкой-невидимкой или, как другие ее назвали, хамелеоном. На снимке она изображена на фоне традиционного корейского дома, который просвечивается из-за ее "прозрачности".
Также было опубликовано видео со звуковой иллюзией, на котором в одном слове можно расслышать семь разных фраз.
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