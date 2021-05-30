Фото девочки в асфальте 'сломало' мозг пользователям в сети

В социальных сетях начали распространять забавное фото девочки, которая словно "провалилась" в асфальт. Пользователи сети не сразу могли разгадать курьезную головоломку на снимке.

На фото показана девочка, которая держит в руках смартфон. На изображении создается такая иллюзия, что ребенок словно провалилась в дорогу. А вы разгадали в чем секрет фото?

Отметим, что ранее пользователей сети сбила толку оптическая иллюзия с девушкой-невидимкой или, как другие ее назвали, хамелеоном. На снимке она изображена на фоне традиционного корейского дома, который просвечивается из-за ее "прозрачности".

Видео дня

Также было опубликовано видео со звуковой иллюзией, на котором в одном слове можно расслышать семь разных фраз.

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