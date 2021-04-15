Оптическая иллюзия с 'девушкой-невидимкой' озадачила сеть

Пользователей Reddit сбила толку оптическая иллюзия с девушкой-невидимкой или, как другие ее назвали, хамелеоном. На снимке она изображена на фоне традиционного корейского дома, который просвечивается из-за ее "прозрачности".

Снимок опубликовал пользователь TruStoryz. Но на самом деле иллюзия является работой художницы Юн Да Ин и состоит из двух изображений, пишет Times Now Digital (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на первом кадре изображено полупрозрачное лицо девушки перед домом, окруженным деревьями. Следующий же показывает, что она держит зеркало и кисть, демонстрируя, что первое изображение не обрабатывали в фоторедакторах.

Самым ошеломляющим в этом искусстве является то, что девушка почти идеально сочетается с окружающей средой, а сама становится почти невидимой.

Художница Юн Да Ин (Dain Yoon) из Южной Кореи прославилась благодаря таким необычным иллюзиям, которые создает с помощью цвета, красок и собственного тела. На одну работу у нее иногда уходит до 12 часов.

Пост с ее оптической иллюзией набрал более 20 700 голосов на Reddit. Впечатленные художественным оформлением, пользователи написали: "Серьезно, иногда мне приходится прилагать все усилия, чтобы раскрасить линии, а тут есть люди, которые могут делать такие необычные вещи. Как это? Удивительно!", "Ох! Сперва я подумал, что это типичный снимок с двойной экспозицией".

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