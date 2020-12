iPhone или сумерки? Звуковая иллюзия сбила с толку пользователей сети

В сети опубликовали видео со звуковой иллюзией, на котором в одном слове можно расслышать семь разных фраз.

Так, в ролике, опубликованном в TikTok австралийским аккаунтом tribeskincare, пользователи могут различить такие английские слова, как iphone, nightfall (сумерки), Fortnite (компьютерная игра), фразы nice one (хороший) и eye for an eye (глаз за глаз), а также числа 4,9 и 9,4.

"Проверь свой мозг со всеми фразами", – говорится в подписи к видео.

В комментариях многие пользователи написали, что звуковая иллюзия сбила их с толку. Они отметили, что на самом деле сумели расслышать все семь слов, хотя звучание аудио не менялось.

А некоторые рассказали, что смогли расслышать то или иное слово только после того, как обратили внимание на надписи в видеоролике.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилось объяснение знаменитой иллюзии кессонов – изображения, на котором одни видят полосы и квадраты, а другие – круги.

Также ранее сообщалось об оптическом обмане под названием "исцеляющаяся сетка", которая сбивает с толку, если смотреть в ее центр 20 секунд. А в ноябре украинцев озадачила новая оптическая иллюзия: на снимке предлагалось найти кота.