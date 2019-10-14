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15 октября • обновлено в 02:49
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Фанат "Танцев со звездами"? Трамп угодил в курьез в сети

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Президент США Дональд Трамп повеселил сеть, призвав американцев голосовать за своего бывшего пресс-секретаря в программе "Танцы со звездами".

Соответствующий пост разместил он на своей странице в Twitter, сопроводив его фото экс-сотрудника в экстравагантном наряде.

"Голосуйте за хорошего парня Шона Спайсера сегодня на "Танцах со звездами". Он всегда был рядом!" – написал Трамп.

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Фанат "Танцев со звездами"? Трамп угодил в курьез

Фанат "Танцев со звездами"? Трамп угодил в курьез

coub.com

"Так вот для чего Трампу нужен Twitter!" – сыронизировали в сети.

Фанат "Танцев со звездами"? Трамп угодил в курьез в сети
Фанат "Танцев со звездами"? Трамп угодил в курьез в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил курьез с Трампом, который пожал руку охраннику, просто показывающему направление, куда идти.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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