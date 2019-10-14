Фанат "Танцев со звездами"? Трамп угодил в курьез в сети

Президент США Дональд Трамп повеселил сеть, призвав американцев голосовать за своего бывшего пресс-секретаря в программе "Танцы со звездами".
Соответствующий пост разместил он на своей странице в Twitter, сопроводив его фото экс-сотрудника в экстравагантном наряде.
"Голосуйте за хорошего парня Шона Спайсера сегодня на "Танцах со звездами". Он всегда был рядом!" – написал Трамп.
Фанат "Танцев со звездами"? Трамп угодил в курьез
coub.com
"Так вот для чего Трампу нужен Twitter!" – сыронизировали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил курьез с Трампом, который пожал руку охраннику, просто показывающему направление, куда идти.
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