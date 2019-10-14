Фанат "Танців із зірками"? Трамп потрапив у курйоз у мережі

Президент США Дональд Трамп повеселив мережу, закликавши американців голосувати за свого колишнього прессекретаря в програмі "Танці з зірками".

Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Twitter, супроводивши його фото ексспівробітника в екстравагантному вбранні.

"Голосуйте за хорошого хлопця Шона Спайсера сьогодні на "Танцях із зірками". Він завжди був поруч!" – написав Трамп.

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"Так ось для чого Трампу потрібен Twitter!" – зіронізували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розсмішив курйоз із Трампом, який потиснув руку охоронцеві, що просто показував напрям, куди йти.

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