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20 марта • обновлено в 15:43
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"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось с обращением Зеленского

1.4т
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Телеканал ICTV снова попал в конфуз во время очередного видеобращения президента Украины Владимира Зеленского к народу. Во время трансляции на экране появился титр Х/ф "Сумасшедший дом".

На этот нюанс обратили внимание народные депутаты Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев и Алексей Гончаренко. Соответствующие скриншоты они опубликовали на своих страницах в Facebook.

"ICTV намекает без остановки", "На ICTV опять обращение президента с намеком. Сумасшедший дом какой-то", – написали под фото авторы постов.

ICTV попал в новый конфуз с титрами и Зеленским

ICTV попал в новый конфуз с титрами и Зеленским

Facebook Алексея Гончаренко

В комментариях украинцы также бурно отреагировали на новый ляп телеканала многочисленными шутками.

"Факты, ICTV", "Это какая-то тайная операция по инвазии спецагентов на ТВ?", "Титровирус", "Это просто праздник какой-то", "Персонал на карантине?", "Прощаю IСТV часть его грехов", – шутят украинцы.

"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось из-за Зеленского

"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось из-за Зеленского

"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось из-за Зеленского

"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось из-за Зеленского

"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось из-за Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Emа Ol
Emа Ol
Нічого дивного, все по Фрейду.
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