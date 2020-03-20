"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось с обращением Зеленского

Телеканал ICTV снова попал в конфуз во время очередного видеобращения президента Украины Владимира Зеленского к народу. Во время трансляции на экране появился титр Х/ф "Сумасшедший дом".

На этот нюанс обратили внимание народные депутаты Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев и Алексей Гончаренко. Соответствующие скриншоты они опубликовали на своих страницах в Facebook.

"ICTV намекает без остановки", "На ICTV опять обращение президента с намеком. Сумасшедший дом какой-то", – написали под фото авторы постов.

ICTV попал в новый конфуз с титрами и Зеленским Facebook Алексея Гончаренко

В комментариях украинцы также бурно отреагировали на новый ляп телеканала многочисленными шутками.

"Факты, ICTV", "Это какая-то тайная операция по инвазии спецагентов на ТВ?", "Титровирус", "Это просто праздник какой-то", "Персонал на карантине?", "Прощаю IСТV часть его грехов", – шутят украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 марта во время видеообращения Зеленского к народу телеканал ICTV ошибочно запустил субтитры к сериалу "Нюхач" с курьезными фразами: "Это я убила Эрику", "Кристиан, неси лестницу".

Оказалось, что это были субтитры к серии, в которой расследовалось загадочное убийство девушки по имени Эрика 30 лет назад.

В последствии телеканал ICTV извинился перед Зеленским за курьез.

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