"Это я убила Эрику-2": ICTV опять оскандалилось с обращением Зеленского

Телеканал ICTV снова попал в конфуз во время очередного видеобращения президента Украины Владимира Зеленского к народу. Во время трансляции на экране появился титр Х/ф "Сумасшедший дом".
На этот нюанс обратили внимание народные депутаты Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев и Алексей Гончаренко. Соответствующие скриншоты они опубликовали на своих страницах в Facebook.
"ICTV намекает без остановки", "На ICTV опять обращение президента с намеком. Сумасшедший дом какой-то", – написали под фото авторы постов.
ICTV попал в новый конфуз с титрами и Зеленским
Facebook Алексея Гончаренко
В комментариях украинцы также бурно отреагировали на новый ляп телеканала многочисленными шутками.
"Факты, ICTV", "Это какая-то тайная операция по инвазии спецагентов на ТВ?", "Титровирус", "Это просто праздник какой-то", "Персонал на карантине?", "Прощаю IСТV часть его грехов", – шутят украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 марта во время видеообращения Зеленского к народу телеканал ICTV ошибочно запустил субтитры к сериалу "Нюхач" с курьезными фразами: "Это я убила Эрику", "Кристиан, неси лестницу".
Оказалось, что это были субтитры к серии, в которой расследовалось загадочное убийство девушки по имени Эрика 30 лет назад.
В последствии телеканал ICTV извинился перед Зеленским за курьез.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram