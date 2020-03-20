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20 березня • оновлено в 16:49
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"Це я убила Еріку-2": ICTV знову втрапив у скандал зі зверненням Зеленського

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Телеканал ICTV знову втрапив у конфуз під час чергового відеозвернення президента України Володимира Зеленського до народу. Під час трансляції на екрані з'явився титр х/ф "Божевільня".

На цей нюанс звернули увагу народні депутати України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв та Олексій Гончаренко. Відповідні скріншоти вони опублікували на своїх сторінках у Facebook.

"ICTV натякає безупинно", "На ICTV знову звернення президента з натяком. Божевільня якась", – написали під фото автори постів.

ICTV втрапив у новий конфуз з титрами і Зеленським

ICTV втрапив у новий конфуз з титрами і Зеленським

Facebook Олексія Гончаренка

У коментарях українці також бурхливо відреагували на новий ляп телеканалу численними жартами.

"Факти, ICTV", "Це якась таємна операція з інвазії спецагентів на ТБ?", "Титровірус", "Це просто свято якесь", "Персонал на карантині?", "Прощаю IСТV частину його гріхів", – жартують українці.

"Це я убила Еріку-2": ICTV знову втрапив у скандал через Зеленського

"Це я убила Еріку-2": ICTV знову втрапив у скандал через Зеленського

"Це я убила Еріку-2": ICTV знову втрапив у скандал через Зеленського

"Це я убила Еріку-2": ICTV знову втрапив у скандал через Зеленського

"Це я убила Еріку-2": ICTV знову втрапив у скандал через Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Emа Ol
Emа Ol
Нічого дивного, все по Фрейду.
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