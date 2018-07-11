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Это просто сюр: в Подмосковье гробы с покойными тащат на кладбище под поездами. Странные фото

1.8тЧитать новость на украинском

Местные жители подмоскового городка вынуждены ползти под железнодорожными составами с гробами, чтобы доставить усопших на кладбище в Ликино-Дулеве.

Другого пути к месту захоронения нет, а поезда простаивают по несколько часов на ж/д переезде, пишет "Подмосковье сегодня".

"Там постоянно встают товарные составы, а людям, чтобы похоронить родственников или навестить умерших, приходится ждать несколько часов либо, действительно, гроб под поездом протаскивать. Сама лазала много раз", – сказала горожанка Ирина Панкратова-Рассказова.

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После жалоб людей, московская железная дорога провела проверку и пообещала изменить технологию управления движением поездов на проблемном участке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России построили мост из надгробий.

Место
РоссияМосква
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