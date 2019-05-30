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"Если бы не гаджеты, от скуки бы умерли!" Нардепа засекли за странным занятием в Раде

2.2тЧитать материал на украинском

Народного депутата (позафракционного), экс-кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года Дмитрия Добродомова засекли за игрой в телефоне.

Парламентарий отвлекся от работы на заседании Верховной Рады в четверг, 30 мая. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Рабочий день одного из депутатов", — подписал он ролик (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Дмитрий Добродомов

Дмитрий Добродомов

Скриншот видео

Свое поведение в комментариях объяснил и сам нардеп. "Малой поставил на телефон", — объяснил он свою игру в гаджете.

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"Если б не гаджеты, от скуки бы умерли!", "Вот так зарабатывать деньги нужно", "Пора им всем на выход!" — отметили пользователи.

"Если бы не гаджеты, от скуки бы умерли!" Нардепа засекли за странным занятием в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат из фракции Оппозиционного блока Михаил Добкин, находясь на рабочем месте в Верховной Раде, рассматривал в телефоне велотренажер. Позже он оправдался за свое поведение.

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Персона
Дмитрий Добродомов
Место
Украина
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