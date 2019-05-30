"Якби не ґаджети, від нудьги б померли!" Нардепа засікли за дивним заняттям у Раді

Народного депутата (позафракційний), екс-кандидата в президенти України на виборах 2019 року Дмитра Добродомова засікли за грою в телефоні.

Парламентарій відволікся від роботи на засіданні Верховної Ради у четвер, 30 травня. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Робочий день одного з депутатів", — підписав він ролик (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Добродомов Скріншот відео

Свою поведінку в коментарях пояснив і особисто нардеп. "Малий поставив на телефон", — пояснив він свою гру в ґаджеті.

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"Якби не ґаджети, від нудьги б померли!", "Ось так заробляти гроші потрібно", "Пора їм усім на вихід!" — зазначили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат із фракції Опозиційного блоку Михайло Добкін, перебуваючи на робочому місці у Верховній Раді, розглядав у телефоні велотренажер. Пізніше він виправдався за свою поведінку.

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