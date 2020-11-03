Экс-спикер парламента Грузии высморкалась в маску: в сети предложили "отправить ее в ГУЛАГ". Видео

Юрий Сергиенко Курьезы 02:27, 3.11.2020

Бывшая спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе нашла необычное применение защитной маске, высморкавшись в нее.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал MDK Private (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них видно, что политик снимает маску с лица, сморкается в нее и затем кашляет в кулак. Все это происходило перед журналистами.

Это вызвало негативную реакцию пользователей на сайте Reddit:

  • "Отправьте ее в ГУЛАГ. Государство нужно защищать";

  • "А потом они жалуются, что маски совсем не помогают";

  • "О, как мой коллега, который сидит рядом".

При этом некоторые заявили, что маска действительно мешает, если нужно откашляться.

(Видео – Telegram MDK Private)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что находился в магазине без защитной маски.

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