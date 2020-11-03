Ексспікерка парламенту Грузії висякалася в маску: в мережі запропонували "відправити її в ГУЛАГ". Відео

Колишня спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе знайшла незвичайне застосування захисній масці, висякавшись в неї.

Відповідні кадри опублікував Telegram-канал MDK Private (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На них видно, що політик знімає маску з обличчя, сякається в неї і потім кашляє в кулак. Все це відбувалося перед журналістами.

Це викликало негативну реакцію користувачів на сайті Reddit:

"Відправте її в ГУЛАГ. Державу треба захищати";

"А потім вони скаржаться, що маски зовсім не допомагають";

"О, як мій колега, який сидить поруч".

При цьому деякі заявили, що маска дійсно заважає, якщо потрібно відкашлятися.

(Відео – Telegram MDK Private)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що перебував в магазині без захисної маски.