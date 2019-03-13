"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава полиции Одессы опозорился с украинским языком

В сети показали процесс записи официального комментария главы Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, который путал и не мог произнести текст на украинском языке.

Ролик появился на Facebook-странице активиста, бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Очевидно, видео "слил" один из участников съемки (чтобы посмотреть запись, поскролльте новость вниз).

Стерненко высмеял плохое знание государственного языка начальником областной полиции, пошутив, что у него вселился сбежавший из Украины премьер-министр Николай Азаров, который также имел трудности с произношением.

Дмитрий Головин Антикор

"Это называется русскоязычная челюсть", "Это не рагульно, как по мне. Он же старается", "Покусал Азиров", "Головин, скажи "паляниця", — пишут пользователи сети в комментариях.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дмитрий Головин опроверг информацию о том, что стоимость приобретенного им элитного таунхауса на побережье Черного моря составила несколько миллионов.

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