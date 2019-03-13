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"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава поліції Одеси зганьбився з українською мовою

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У мережі показали процес запису офіційного коментаря глави Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, який плутав і не міг вимовити текст українською мовою.

Ролик з'явився на Facebook-сторінці активіста, колишнього глави одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Очевидно, відео "злив" один з учасників зйомки (щоб подивитися запис, поскрольте новину вниз).

Стерненко висміяв погане знання державної мови начальником обласної поліції, пожартувавши, що у нього вселився колишній прем'єр-міністр-втікач Микола Азаров, який також мав труднощі з вимовою.

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Дмитро Головін

Дмитро Головін

Антикор

"Це називається російськомовна щелепа", "Це не рагульно, як на мене. Він же намагається", "Покусав Азіров", "Головіне, скажи "паляниця", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава поліції Одеси зганьбився з українською мовою
"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава поліції Одеси зганьбився з українською мовою
"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава поліції Одеси зганьбився з українською мовою
"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава поліції Одеси зганьбився з українською мовою
"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава поліції Одеси зганьбився з українською мовою

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дмитро Головін спростував інформацію про те, що вартість придбаного ним елітного таунхауса на узбережжі Чорного моря склала кілька мільйонів.

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Особи
Дмитро ГоловинСергій Стерненко
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
Національна поліція Українивидеоукраїнська моваросійська мовакурйоз
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