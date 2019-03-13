"До пошуков долучились мисцливи, бл*ть": глава поліції Одеси зганьбився з українською мовою

У мережі показали процес запису офіційного коментаря глави Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, який плутав і не міг вимовити текст українською мовою.

Ролик з'явився на Facebook-сторінці активіста, колишнього глави одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Очевидно, відео "злив" один з учасників зйомки (щоб подивитися запис, поскрольте новину вниз).

Стерненко висміяв погане знання державної мови начальником обласної поліції, пожартувавши, що у нього вселився колишній прем'єр-міністр-втікач Микола Азаров, який також мав труднощі з вимовою.

Дмитро Головін Антикор

"Це називається російськомовна щелепа", "Це не рагульно, як на мене. Він же намагається", "Покусав Азіров", "Головіне, скажи "паляниця", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дмитро Головін спростував інформацію про те, що вартість придбаного ним елітного таунхауса на узбережжі Чорного моря склала кілька мільйонів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!