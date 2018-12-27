Для России 2019 год закончился, не начавшись: Путин оконфузился с итоговой речью

Президент России Владимир Путин оконфузился с речью, выступая в Большом театре в Москве.

Так, 27 декабря на торжественном приеме российский лидер подытожил результаты еще не начавшегося года. "Конечно, провожая в историю очередной, 2019 год, мы, как обычно, подводим итоги и смотрим в будущее", — сказал Путин. Этот момент можно услышать в видео, опубликованном РЕН.ТВ.

При этом на официальном сайте главы РФ в текстовой версии речи эту ошибку исправили.

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Отметим, в числе важных событий страны-агрессора Путин назвал открытие Крымского моста и проведенный Чемпионат мира по футболу.

"Уходящий год был особенным и разным для каждого человека, но объединил наше общество... Имею в виду и внутриполитический календарь, внутриполитические крупные события, и, конечно, реализацию крупных, значимых проектов: таких, например, как Крымский мост, чемпионат мира по футболу, который нами был проведен блестяще. Мы в целом вместе трудились для укрепления и процветания родины", — сказал российский президент.

kremlin.ru

Отдельно Путин поблагодарил военных за боевую отвагу в операциях за рубежем. "Хотел бы выразить признательность нашим военнослужащим, солдатам и офицерам за отвагу и мужество, за профессиональные действия и в России, на различного рода мероприятиях, на учениях, а также при выполнении ими боевых задач, в том числе за рубежом", — подчеркнул Путин.

kremlin.ru

kremlin.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин отличился странным жестом в сторону вице-президента США Майкла Пенса в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС) в Сингапуре. Последний отреагировал на жест президента России безразличием.