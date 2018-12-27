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Для Росії 2019 рік закінчився, не розпочавшись: Путін осоромився з підсумковою промовою

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Президент Росії Володимир Путін осоромився з промовою, виступаючи у Великому театрі в Москві.

Так, 27 грудня на урочистому прийомі російський лідер підсумував результати року, що ще не почався. "Звичайно, проводжаючи в історію черговий, 2019 рік, ми, як завжди, підводимо підсумки і дивимося в майбутнє", — сказав Путін. Цей момент можна почути у відео, опублікованому РЕН.ТВ.

При цьому на офіційному сайті глави РФ у текстовій версії промови цю помилку виправили.

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Для Росії 2019 рік закінчився, не розпочавшись: Путін осоромився з підсумковою промовою

kremlin.ru

Для Росії 2019 рік закінчився, не розпочавшись: Путін осоромився з підсумковою промовою

kremlin.ru

Відзначимо, серед важливих подій країни-агресора Путін назвав відкриття Кримського моста і проведений Чемпіонат світу з футболу.

"Рік, що минає, був особливим і різним для кожної людини, але об'єднав наше суспільство... Маю на увазі і внутрішньополітичний календар, внутрішньополітичні великі події, і, звичайно, реалізацію великих, значущих проектів: таких, наприклад, як Кримський міст, чемпіонат світу з футболу, який нами був проведений блискуче. Ми в цілому разом працювали для зміцнення і процвітання батьківщини", — сказав російський президент.

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Для Росії 2019 рік закінчився, не розпочавшись: Путін осоромився з підсумковою промовою

kremlin.ru

Окремо Путін подякував військовим за бойову відвагу в операціях за кордоном. "Хотів би висловити вдячність нашим військовослужбовцям, солдатам і офіцерам за відвагу і мужність, за професійні дії і в Росії, на різного роду заходах, на навчаннях, а також при виконанні ними бойових завдань, зокрема за кордоном", — наголосив Путін.

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Для Росії 2019 рік закінчився, не розпочавшись: Путін осоромився з підсумковою промовою

kremlin.ru

Для Росії 2019 рік закінчився, не розпочавшись: Путін осоромився з підсумковою промовою

kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL, недавно Володимир Путін відзначився дивним жестом у бік віце-президента США Майкла Пенса в рамках Східноазіатського саміту (ВАС) у Сінгапурі. Останній відреагував на жест президента Росії байдужістю.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМосква
Теги
курйозфотографии
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свиномая питоросня затаив дыхание и заткнув дупу, ловит каждое слово своего кумира и дрочит, дрочит:))))
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
От лох..смишное лошаро...
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кацман Саша
кацман Саша
блин разве есть на земле еще такая мразь?
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