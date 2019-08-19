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"Дебилы, позорище!" Жителей Донбасса взбесил "прорыв" от главарей "Л/ДНР"

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На оккупированном Донбассе организовывают перевозки между "ДНР" и "ЛНР", которые окрестили "международными".

Об этом в Facebook рассказал журналист и блогер Денис Казанский, разместив объявление, в котором в "ДНР" ищут перевозчиков по маршруту Дебальцево - Чернухино.

При этом местные жители бурно отреагировали на такой "прорыв" в ОРДЛО. "Международном... Позорище!" "Путин говорил, что россияне с украинцами - один народ. А у нас до Чернухино маршрут международный", "Цирк", "Дорога к Чернухино - как поверхность марса", - смеются над оккупантами в сети.

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"Дебилы, позорище!" Жителей Донбасса взбесил "прорыв" от главарей "Л/ДНР"
"Дебилы, позорище!" Жителей Донбасса взбесил "прорыв" от главарей "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированном Донецке опозорились с памятником экс-главарю "ДНР" Александру Захарченко.

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Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обоз ты где такие комментарии находишь??ведь если тебе верить у жителей Донбаса нет денег даже на рис...А тут в интернете...общаются....На какие шиши у них трафик???
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