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"Дебіли, ганьба!" Жителів Донбасу розлютив "прорив" від ватажків "Л/ДНР"

5.8т Читати матеріал російською

На окупованому Донбасі організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними".

Про це в Facebook розповів журналіст і блогер Денис Казанський, розмістивши оголошення, в якому в "ДНР" шукають перевізників по маршруту Дебальцеве - Чорнухине.

При цьому місцеві жителі бурхливо відреагували на такий "прорив" в ОРДЛО. "Міжнародному... Ганьба!" "Путін говорив, що росіяни з українцями - один народ. А у нас до Чорнухиного маршрут міжнародний", "Цирк", "Дорога до Чорнухиного - як поверхня Марсу", - сміються над окупантами в мережі.

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"Дебіли, ганьба!" Жителів Донбасу розлютив "прорив" від ватажків "Л/ДНР"
"Дебіли, ганьба!" Жителів Донбасу розлютив "прорив" від ватажків "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в окупованому Донецьку зганьбилися з пам'ятником екс-ватажку "ДНР" Олександру Захарченку.

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Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обоз ты где такие комментарии находишь??ведь если тебе верить у жителей Донбаса нет денег даже на рис...А тут в интернете...общаются....На какие шиши у них трафик???
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