"Дебіли, ганьба!" Жителів Донбасу розлютив "прорив" від ватажків "Л/ДНР"

На окупованому Донбасі організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними".

Про це в Facebook розповів журналіст і блогер Денис Казанський, розмістивши оголошення, в якому в "ДНР" шукають перевізників по маршруту Дебальцеве - Чорнухине.

При цьому місцеві жителі бурхливо відреагували на такий "прорив" в ОРДЛО. "Міжнародному... Ганьба!" "Путін говорив, що росіяни з українцями - один народ. А у нас до Чорнухиного маршрут міжнародний", "Цирк", "Дорога до Чорнухиного - як поверхня Марсу", - сміються над окупантами в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в окупованому Донецьку зганьбилися з пам'ятником екс-ватажку "ДНР" Олександру Захарченку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!