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"Чтобы ножки не бегали, глазки не видели": в России попытались наслать порчу на футболистов Хорватии. Видеофакт

3.5тЧитать новость на украинском

Российские "болельщицы" пожилого возраста наводили порчу на сборную Хорватии перед матчем Чемпионата мира по футболу, но победу приворожить для РФ так и не смогли.

Пользователи сети высмеяли действия пенсионерок. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Мы не колдуньи, но хотим сделать ритуал. Вот наша птичка. Мы кладем сюда соль, перец, все, что хотим. Зажигаем свечки, поливаем", – описали пенсионерки действо.

После этого, старушки начали приговаривать, "чтобы затуманились мозги, ножки чтобы не бегали, глаза не видели".

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"Забавное из лучших российских традиций. Высокодуховные российские пенсионерки-пакостницы перед матчем сборной России навели порчу на сборную Хорватии. Совершили ритуал перед фотографиями игроков сборной Хорватии где пожелали им, чтобы мозги затуманились и ноги были ватными", - написал пользователь Коронованный Вован в Twitter.

"Похоже они на всю Россию порчу навели", "Да и с ватностью переборщили, некоторым не в ноги пошла", "Это, случаем, не освободившиеся бабки из отрядов Путина? Очень похожи", "Ахах, ватноскрепные пенсионерки совсем ополоумели", – подписали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хорватия выиграла у России с общим счетом 6:5. Успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать игроков.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Треба щоб вудист шойгу дав в бубна путі,тоді б пішов ботексний дощ,і може щось і вийшло!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
браво помойка,каждый раз берёте новые высоты.
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