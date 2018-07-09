"Чтобы ножки не бегали, глазки не видели": в России попытались наслать порчу на футболистов Хорватии. Видеофакт

Российские "болельщицы" пожилого возраста наводили порчу на сборную Хорватии перед матчем Чемпионата мира по футболу, но победу приворожить для РФ так и не смогли.

Пользователи сети высмеяли действия пенсионерок. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Мы не колдуньи, но хотим сделать ритуал. Вот наша птичка. Мы кладем сюда соль, перец, все, что хотим. Зажигаем свечки, поливаем", – описали пенсионерки действо.

После этого, старушки начали приговаривать, "чтобы затуманились мозги, ножки чтобы не бегали, глаза не видели".

"Забавное из лучших российских традиций. Высокодуховные российские пенсионерки-пакостницы перед матчем сборной России навели порчу на сборную Хорватии. Совершили ритуал перед фотографиями игроков сборной Хорватии где пожелали им, чтобы мозги затуманились и ноги были ватными", - написал пользователь Коронованный Вован в Twitter.

"Похоже они на всю Россию порчу навели", "Да и с ватностью переборщили, некоторым не в ноги пошла", "Это, случаем, не освободившиеся бабки из отрядов Путина? Очень похожи", "Ахах, ватноскрепные пенсионерки совсем ополоумели", – подписали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хорватия выиграла у России с общим счетом 6:5. Успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать игроков.