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5 мая • обновлено в 17:51
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Чиновник провел совещание без штанов. Комическое видео

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Экс-министр экологии Новой Зеландии Дэвид Бэнсон попал в кадр без штанов во время заседания совета города Данедина.

Курйоз случился 5 мая, сообщает Daily Mail. Отмечается, что заседание проходило дистанционно через сервис Zoom (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, во время первого перерыва Бэнсон не обратил внимания, что видеокамера все еще работает. Он достал пипидастр и принялся убирать пыль в кабинете. При этом на чиновнике не было штанов.

В Новой Зеландии чиновник попал на камеру без штанов

В Новой Зеландии чиновник попал на камеру без штанов

"Это было случайно", – оправдался Бэнсон, добавив, что рад был повеселить коллег.

По данным издания, с 2005 по 2007 год Дэвид Бэнсон работал министром экологии Новой Зеландии при премьер-министре Хелен Кларк. За это время он не раз попадал в скандалы, из-за чего в 2007 году лишился министерской должности.

В Новой Зеландии чиновник попал на камеру без штанов

В Новой Зеландии чиновник попал на камеру без штанов

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский журналист Альфонсо Мерлос оказался в неприятной ситуации, когда его молодая коллега и любовница Алексия Ривас попала в прямой эфир.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
курьезы
Место
Новая Зеландия
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