Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

Чиновник провів нараду без штанів. Комічне відео

1.8т
Читати матеріал російською

Ексміністр екології Нової Зеландії Девід Бенсон потрапив у кадр без штанів під час засідання ради міста Данідін.

Курйоз трапився 5 травня, повідомляє Daily Mail. Зазначається, що засідання проходило дистанційно через сервіс Zoom (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, під час першої перерви Бенсон не звернув уваги, що відеокамера все ще працює. Він дістав піпідастр і почав прибирати пил у кабінеті. Водночас на чиновнику не було штанів.

У Новій Зеландії чиновник потрапив на камеру без штанів

У Новій Зеландії чиновник потрапив на камеру без штанів

"Це було випадково", – виправдався Бенсон, додавши, що радий був повеселити колег.

За даними видання, із 2005 по 2007 рік Девід Бенсон працював міністром екології Нової Зеландії при прем'єр-міністрі Хелен Кларк. За цей час він не раз потрапляв у скандали, через що в 2007 році втратив міністерську посаду.

У Новій Зеландії чиновник потрапив на камеру без штанів

У Новій Зеландії чиновник потрапив на камеру без штанів

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський журналіст Альфонсо Мерлос опинився в неприємній ситуації, коли його молода колега і коханка Алексія Рівас потрапила в прямий ефір.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "курйози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
курйози
Місце
Нова Зеландія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Курйози

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги