Чиновник провів нараду без штанів. Комічне відео

Ексміністр екології Нової Зеландії Девід Бенсон потрапив у кадр без штанів під час засідання ради міста Данідін.

Курйоз трапився 5 травня, повідомляє Daily Mail. Зазначається, що засідання проходило дистанційно через сервіс Zoom (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, під час першої перерви Бенсон не звернув уваги, що відеокамера все ще працює. Він дістав піпідастр і почав прибирати пил у кабінеті. Водночас на чиновнику не було штанів.

У Новій Зеландії чиновник потрапив на камеру без штанів

"Це було випадково", – виправдався Бенсон, додавши, що радий був повеселити колег.

За даними видання, із 2005 по 2007 рік Девід Бенсон працював міністром екології Нової Зеландії при прем'єр-міністрі Хелен Кларк. За цей час він не раз потрапляв у скандали, через що в 2007 році втратив міністерську посаду.

У Новій Зеландії чиновник потрапив на камеру без штанів

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський журналіст Альфонсо Мерлос опинився в неприємній ситуації, коли його молода колега і коханка Алексія Рівас потрапила в прямий ефір.

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