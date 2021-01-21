Аргентинець два дні не міг увімкнути кран у квартирі в Києві. Відео стало вірусним

Турист із Аргентини, який приїхав до Києва, прославився у мережі через те, що два дні поспіль не міг зрозуміти, як у квартирі вмикається вода.

Роликом хлопець під ніком Rulo de viaje поділився на своїй сторінці у Twitter, і той одразу став вірусним. Так, лише за кілька днів його переглянули 436 тисяч користувачів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юнак зазначив, що не здогадався розпитати у власника квартири, яку винаймав, про правила користування краном, а тому йому довелося самотужки розгадувати цю "головоломку".

"Якщо ви подорожуєте Україною і маєте проблеми з пошуком крану. Мені знадобилося два дні, щоб зрозуміти, як це працює, не запитуючи господаря", – написав молодик.

Згодом він додав, що відео стало настільки популярним, що почало поширюватися у багатьох країнах. Відтак, його робочий день буквально зірвала раптова надвідомість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців розсмішило відео в мережі, на якому пасажир та водій влаштували суперечку через решту за проїзд. Перший вимагав віддати її із 50 грн, які він передав купюрами по 20, 20 і 10 грн за одну людину. При цьому проїзд коштував 6 грн.