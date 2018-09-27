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''А как развлекаетесь вы?'' В России пенсионеры избили американского супергероя

1.5тЧитать материал на украинском

В России пенсионеры показали, как избивают персонажа киновселленой Marvel и выносят его на помойку.

Постановочным видео поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. "Вот, например, в России бабушки-активистки наказали капитана Америку. А как развлекаетесь вы в свободное время?" - подписал ролик он.

Так, человек в костюме киногероя появляется в помещении, где собрались россияне. Они бросаются на него, валят на пол, а потом под руки выносят и сажают под мусорку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская бабушка "сломала" бразильского журналиста. В сети набирает популярность фрагмент эфира бразильского телевидения с участием пожилой женщины из России, у которой корреспондент пытался взять интервью на улице в Москве.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Анатолій Штефан
Место
Россия
Объекты
СШАвидеокомпания Marvel
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Оооо... ватоправославие в чистом виде.) баксы надо было ещё сжечь.)
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