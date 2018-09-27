''А как развлекаетесь вы?'' В России пенсионеры избили американского супергероя

В России пенсионеры показали, как избивают персонажа киновселленой Marvel и выносят его на помойку.

Постановочным видео поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. "Вот, например, в России бабушки-активистки наказали капитана Америку. А как развлекаетесь вы в свободное время?" - подписал ролик он.

Так, человек в костюме киногероя появляется в помещении, где собрались россияне. Они бросаются на него, валят на пол, а потом под руки выносят и сажают под мусорку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская бабушка "сломала" бразильского журналиста. В сети набирает популярность фрагмент эфира бразильского телевидения с участием пожилой женщины из России, у которой корреспондент пытался взять интервью на улице в Москве.