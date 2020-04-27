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27 апреля • обновлено в 19:37
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Жестоко убивали: во Львове нашли тело женщины в заброшенной воинской части

3.4т
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Во Львове на территории заброшенной воинской части нашли тело 38-летней женщины.

Как информирует пресс-служба полиции Львовоской области, по факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"27 апреля около 7:00 на линию 102 поступило сообщение о том, что на территории заброшенной воинской части на улице Патона во Львове обнаружено тело женщины без признаков жизни со следами насильственной смерти", – рассказали правоохранители.

Жестоко убивали: во Львове нашли тело женщины в заброшенной воинской части

Пресс-служба полиции

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Железнодорожного отдела полиции, оперативники криминальной полиции, следователи, кинолог и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители установили, что убитая является местной жительницей.

Жестоко убивали: во Львове нашли тело женщины в заброшенной воинской части

Пресс-служба полиции

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Львовщине произошла жуткая трагедия с бойцами ВСУ. Один из них сгорел заживо, а второй получил ожоги всего тела.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Львов
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа щ21
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