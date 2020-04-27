Во Львове на территории заброшенной воинской части нашли тело 38-летней женщины.

Как информирует пресс-служба полиции Львовоской области, по факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"27 апреля около 7:00 на линию 102 поступило сообщение о том, что на территории заброшенной воинской части на улице Патона во Львове обнаружено тело женщины без признаков жизни со следами насильственной смерти", – рассказали правоохранители.

Пресс-служба полиции

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Железнодорожного отдела полиции, оперативники криминальной полиции, следователи, кинолог и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители установили, что убитая является местной жительницей.

Пресс-служба полиции

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Львовщине произошла жуткая трагедия с бойцами ВСУ. Один из них сгорел заживо, а второй получил ожоги всего тела.

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