Сбила крестника и протащила за авто: появились подробности ДТП с детьми на Винниччине

Восьмилетний Вова больше всего пострадал в ДТП, которое устроила пьяная женщина в селе Слободка Винницкой области.

Как говорится в сюжете ТСН, водитель сбила мальчика, переехала колесами, а после еще протащила несколько метров за машиной. Журналисты выяснили, что пострадавший ребенок оказался крестником горе-водительницы.

"Он на велосипед упал, и она переехала через него, на ножках были протекторы от машины. Он еще сразу плакал, а потом стали забирать в машину, то потерял сознание", – рассказала бабушка мальчика Татьяна Гаврилюк.

Татьяна Гаврилюк

Также в аварии пострадал 6-летний Андрей, которому колесом раздавило палец на ноге. Также двух из детей успел вытолкнуть из-под колес старший брат, который присматривал за малышами.

Вову доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и провели операцию, после которой он уже пришел в себя. Женщину после ДТП задержали и поместили в СИЗО.

"Водитель, совершивший наезд, освидетельствована и, в результате, содержание алкоголя превысил норму в пять раз. За совершение такого преступления ей может грозить до 8 лет лишения свободы", – рассказала пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олийнык.

Также выяснилось, что женщина не имела водительских прав и за рулем авто ее в селе никто не видел. Машина, на которой она ехала, принадлежит нынешнему мужу. А накануне ДТП у нее умер ее бывший муж, отец ее детей. Горе-водитель как раз возвращалась с поминального обеда.

"Если поможет детей поднять, то простим: сажать не хотим, у нее тоже двое детей без отца, еще будут без мамы. Она плакала, упала на колени. Целует руки и ноги", – добавила Гаврилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в селе Слободка Калиновского района на Винниччине нетрезвая местная жительница за рулем авто сбила четырех детей.