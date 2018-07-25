Mazda пропала, а коп уволилась: в деле Зайцевой всплыли новые странности

В деле смертельного ДТП в Харькове есть много моментов, которые возмущают украинцев. Свеже отмоделированные брови обвиняемой Алены Зайцевой, посиделки на скамеечке средь бела дня без всяких наручников, исчезнувшая красная Mazda, с которой девушка могла гонять наперегонки в тот трагический вечер...

К тому же, всплывают все новые и новые странные подробности. Пропажа врача-нарколога, которая сразу после аварии написала в документе, что у Зайцевой были признаки наркотического опьянения. Увольнение из полиции старой подруги матери обвиняемой, которая по стечению обстоятельств везла на обследование Алену. Поведение прокуроров, которые вместо того, чтобы всеми силами поддерживать сторону обвинения и добиваться справедливого наказания, ведут себя как минимум странно. Ввиду этого, OBOZREVATEL поговорил о подробностях судебного процесса с адвокатом родных погибших Ларисой Матвеевой.

Адвокат родных погибших Лариса Матвеева Facebook

- Лариса Викторовна, что означает исчезновение врача-нарколога Елены Федирко, которая проводила первоначальный осмотр Зайцевой после ДТП?

- Врач-нарколог Федирко была единственным специалистом, которая видела Зайцеву непосредственно после ДТП. И в отличие от полицейских, оформлявших ДТП, может четко определить внешние признаки "наркотического или иного опьянения или пребывания под действием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции".

Федирко описала эти признаки при составлении Акта медицинского осмотра 18 октября прошлого года (в день аварии), согласно инструкции, этот Акт приобщен к материалам уголовного производства и исследован судом. При оформлении Акта пункты 15 и 16 заполняются со слов обследуемого. Это данные о перенесенных заболеваниях и приеме лекарств за последние 3 дня. Но в этом документе указано, что ранее у Зайцевой не было никаких травм и нервно-психических заболеваний. Также как нет данных и про пенталгин, который вроде как принимала Зайцева накануне аварии.

Вот мы и хотели выяснить у Федирко о том, как она составляла Акт. Потому что показания Зайцевой идут в разрез с письменными доказательствами, которые находятся в деле. А данные о пенталгине ничем, кроме показаний Зайцевой и ее подруги Ковалевой (и то со слов Зайцевой), не подтверждаются, и даже опровергаются имеющимися в деле письменными доказательствами.

Зайцева и Дронов в зале суда

- Что говорит прокуратура по поводу опиатов в крови подсудимой, они соглашаются с теми экспертизами, которые были предоставлены вами или все еще считают, что их было недостаточно в крови Зайцевой?

- Экспертизы были предоставлены самой прокуратурой. Не дать эти экспертизы прокуратура просто не могла. Мы предоставляли только разъяснения МОЗ и научных институтов с методологиями, которые позволяют связать все данные воедино даже в том случае, если Федирко в суд так и не явится.

Прокуратура просто категорически не хочет видеть результаты этих анализов, прокуроры просто принимают этот факт как есть - да, есть опиаты, но не дают этому факту юридическую оценку в контексте ч. 1 ст. 67 УК Украины (обстоятельства, которые отягчают вину - Ред.). Причем аргументация более чем странная: то нет опиатов - а это все равно что на белое говорить черное. То опиатов недостаточно, но это опять же бред, так как методики рассчитаны таким образом, что устанавливается не количество, а минимальная концентрация опиатов в моче для выявления имунохроматографичным методом.

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Все исследования и экспертизы подтвердили наличие опиатов, а также наличие кодеина и фенобарбитала. Исследования же крови на наркотики и лекарства в принципе не проводили, так как кровь предоставили в количестве, меньшем примерно на 5 мл, чем нужно. Это вызывает массу вопросов, в том числе и к Федирко, которая и организовывала забор крови.

- В полиции Харьковской области не смогли нам объяснить, почему не могут доставить Федирко в суд. Может, на суде как-то поясняли причину?

- Как мне известно, Федирко просто не могут найти по адресу ее регистрации. Лично мне кажется, что ее уже журналисты быстрей найдут, чем наша полиция.

- Зайцева на суде просила прощения у родных погибших и у потерпевших. Также ее семья перечисляла деньги пострадавшим после аварии, некоторые эти деньги взяли. Это может послужить серьезным основанием для смягчения приговора Зайцевой и насколько?

- Да, Зайцева просила в суде прощения у потерпевших, но ни один из трех потерпевших, чьи интересы я представляю, не верит в искренность ее раскаяния. Что касается смягчающих обстоятельств, то в обвинительном акте следователь отдела расследования преступлений в сфере транспорта в Харьковской области Игорь Волков и начальник отдела прокуратуры Харьковской области, советник юстиции Максим Блохин допустили изначально очень вольную интерпретацию ч.1 ст. 66 УК Украины, указав смягчающими обстоятельствами "искреннее раскаяние и добровольное частичное возмещение причиненного вреда потерпевшим".

Кодекс не предусматривает в перечне смягчающих обстоятельств "частичное" возмещение. Суд может указать и другие обстоятельства как смягчающие, но это только СУД, а не прокурор или следователь. Ну как при этом можно оценивать действия следователя и прокурора, которые, обгоняя суд, придумывают новые смягчающие обстоятельства там, где еще даже защитники обвиняемой на них не указали?!

Согласно ст. 69-1 УК Украины, наличие смягчающих обстоятельств плюс признание вины при условии отсутствия отягчающих обстоятельств говорит о том, что срок наказания не может превышать 2/3 максимального срока. Согласно ч.3 ст. 286 УК Украины, которая инкриминируется Зайцевой, максимальный срок наказания - до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Так что, да, такими темпами все может быть. Вот почему мы с потерпевшими боремся за справедливый приговор без "притянутых за уши" смягчающих обстоятельств, но с реально существующими отягчающими. Пока боремся без участия стороны обвинения - прокуроров.

- Действительно ли следователь обзванивал родных погибших и потерпевших и просил подтвердить факт получения ими денег? Это нормальная практика для следователя? И откуда родственники Зайцевой могли узнать данные банковской карточки ваших подзащитных?

- Конкретно моим потерпевшим о перечислениях денег от родственников Зайцевой стало известно от следователя. Нормальная практика, когда адвокаты обвиняемого, если обвиняемый не может этого сделать лично, связываются с потерпевшими, узнают сумму причиненного вреда, согласовывают порядок его погашения и оформляют этот процесс документально.

С моими потерпевшими ни Зайцева, ни ее родственники, ни адвокаты Зайцевой лично не встречались до перечисления 50 тыс грн. Это было одностороннее решение. Данные карточных счетов находились в открытом доступе в социальных сетях, так как люди хотели поддержать семьи потерпевших и перечисляли средства на лечение. Моих потерпевших искренне возмутило это нежелание оказать реальную помощь, а отделаться формальным подходом, который использовали для получения нового вида смягчающих обстоятельств - "частичного погашения вреда". Деньги были возвращены по этой причине.

- В материалах дела отражено, что Зайцева в момент аварии была без водительского удостоверения? Этот факт, а также то, что она до аварии имела шесть нарушений, может усугубить ее положение и повлиять на более суровый приговор?

- Надеюсь, что суд учтет это при вынесении приговора.

- Правоохранители как-то объясняют факт, что Зайцеву на обследование сразу после ДТП повезла полицейская, с которой они знакомы 17 лет? Должна ли была эта сотрудница предупредить о том, что они хорошо знакомы?

- При допросе в суде подруга мамы Зайцевой, Ляна Щербина, как свидетель не скрывала этого факта и объясняла это случайным стечением обстоятельств. А факт того, что она в полицейский автомобиль посадила маму обвиняемой, хотя она совершеннолетняя и дееспособная, объяснила просто: Зайцева плакала, а мама ее поддерживала. После ДТП Щербина, как и Федирко, уволилась с места работы.

- Известно ли что-то о той красной Mazda, с водителем которой могла соревноваться Зайцева?

- Комплексная судебная автотехническая, автотовароведческая, фототехническая экспертиза и экспертиза видео и звукозаписи не смогли установить ни марку, ни номерной знак данного автомобиля по причине того, что на видео детали автомобиля "не просматриваются".

- Что касается скорости Lexus Зайцевой. Эксперты не смогли точно установить скорость, за основу брали показания подруги и пассажирки Зайцевой - Ковалевой. В результате эксперт говорит о скорости 102 км, следствие и прокуратура - 75 км. Имеет ли значение для приговора насколько была превышена скорость?

- Скорость судебным экспертам установить также не удалось. Как пояснил в судебном заседании один эксперт, причина - не смогли рассчитать расстояние, которое не предоставил другой эксперт. При этом открытыми данными, например, картами Google в привязке к данным видео не пользовались. Значение скорости движения Зайцевой в первую очередь влияет на определение вины Дронова: мог ли он на такой скорости увидеть летящий на красный свет Lexus и предотвратить столкновение.

- Многих возмущает поведение Зайцевой. Мы ее видим спокойно сидящей на скамеечке средь бела дня в Харькове, без наручников, с неизвестными женщинами. Также она появляется со свеже отмоделированными бровями на заседании суда: этого в камере самостоятельно явно не сделаешь. Возможно ли, что в СИЗО существуют какие-то условия для наведения красоты для обвиняемых, может, есть парикмахер?

На заседании Зайцева появилась с "новыми бровями" facebook.com/tetyana.dotsyak

- Честно признаюсь, я не знаю, как Зайцева красоту наводит. Что касается выезда без наручников, то наручники считаются спецсредством, которые применяются по усмотрению работников мест предварительного заключения.

По поводу вывоза за территорию СИЗО, то это возможно тогда, когда местный врач не может самостоятельно установить диагноз или есть необходимость в дополнительных лабораторных исследованиях. Руководство СИЗО в таких случаях организовывает и обеспечивает круглосуточную охрану лица, взятого под стражу.

Почему охрана проводилась в таком виде, думаю, может пояснить руководство Госучреждения "Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27)", где содержится под стражей Зайцева. Защита обвиняемой неоднократно настаивает, что у Зайцевой резко ухудшилось состояние здоровья, усилились головные боли как последствие ДТП 2007 г., и поэтому Зайцевой нужны консультации сторонних специалистов.