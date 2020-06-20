У Путина заявили об опасности ситуации вокруг Донбасса и намекнули на вину Киева
Спикер главы России заявил, что другого способа урегулирования ситуации на Донбассе, кроме минских переговоров, "не существует"
Песков также утверждает, что ситуация "потенциально опасная"
Он обвинил украинскую сторону и заговорил о вероятности завести переговоры в тупик
Дмитрий Песков назвал опасной ситуацию на Донбассе
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "потенциально опасной" нынешнюю ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе.
Об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" в субботу, 20 июня. По словам представителя Кремля, контактная группа в минском процессе работает "достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".
"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", – заявил Песков.
Он также сказал, что "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".
В очередной раз пресс-секретарь Путина обвинил в торможении переговоров украинскую сторону.
"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", – утверждает Песков.
"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире этой же программы Дмитрий Песков пожелал первой леди Украины Елене Зеленской, которая заразилась CОVID-19, скорейшего выздоровления.
Песков рассказал и о так называемых дезинфекционных тоннелях в резиденции Владимира Путина.