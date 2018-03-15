У меня в жизни было два вопроса, на которые я не знала ответа (мой святой учитель по математике смеялся бы, но он меня, слава Пифагору, не читает).

Первый был от мамы, которая помешала мне завладеть куском настоящего мамонта, спросив "Дочка, зачем тебе мамонт?" Я не знала, что ответить. Все 6 лет моего жизненного опыта кипели в мозгу фиолетовыми взрывами и не придумали, что бы такого ответить. Я просто стояла на лестнице, в шаге от настоящего мамонта и тотального счастья, пока не пришла смотрительница музея и не отогнала меня подальше.

Второе было от племянника, вот только что: "Зачем девочкам подруги?" На этот раз мой мозг взрывался миллиардами картинок, целыми бомбами чувств и просто кишел словами - только выбирай и собирай в слова.

И как тут соберешь? Как можно выбрать, что сказать, когда ты в три часа ночи ешь арбуз ложкой на пляже в Одессе: немного с песком, немного соленый, немного ворованный арбуз. И вас там пятеро, ложка одна и еще пол бутылки сухого белого.

Когда твоя подруга, которая еще вчера пекла такие торты, что ты резко из ХS стала слоном индийским среднего формата, бросает это святое дело и не ест тобой макароны, ну как не ест, только надкусывает - каждый из десяти цветных кружочков аккуратно надкусывает, потому что дружба - это вам не ЗОЖ, это на всю жизнь.

Когда твоя подруга - лучшая СММ-щица в мире и бесплатно дает совет на миллион: "Ой, Марта, ты бы запостила голую задницу и написала "всем чмоки", так сразу бы было плюс полсотни подписчиков. Правда, турок. И минус пол сотни тоже сразу, но уже наших, крещеных".

Когда твоя подруга приносит платье, за которое подрались бы проститутки в Амстердаме, но ты все равно его надеваешь и вы идете пить ламбруско "в то новое место" и встречаете всех-всех, а как же иначе.

Когда твоя подруга едет в Грузию и не привозит чурчхелу - единственное, что тебе очень надо, чурчхелу любит мама - и вы начинаете операцию "найди чурчхелу во Львове" - с гонками, преследованиями и вечерними забегами по магазинам. Чурчхела наша, да здравствует генецвале!

Когда твоя подруга уже полгода ложится спать в два часа ночи, потому что ей надо первой прочитать, что там ты понапереводила за сегодня. Она рассказывает, что и так не спит, сова она, видите ли, но я знаю. И она знает, что я знаю. Без нее никак.

И что тут ответить? Говорю просто: "Потому что без них никак!"