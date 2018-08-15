"Вы не хотите платить!" В Украине новый скандал с ветераном в транспорте

В Тернопольской области ветерану военной службы не позволили бесплатно ехать в городском троллейбусе.

Местный житель Юрий, зайдя в транспорт, предъявил удостоверение на просьбу кондуктора. Женщина, увидев надпись на удостоверении "ветеран военной службы", заявила: "Вы просто не хотите платить". Пенсионеру пришлось купить билет, пишет 20 хвилин.

Когда мужчина спросил о причинах такого решения, законных оснований для оплаты кондуктор троллейбуса назвать не могла.

В пресс-службе Тернопольского городского совета объяснили: в городе руководствуются решением исполнительного комитета "О внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, независимо от форм собственности" № 820 от 15.11.2017 года. Согласно данному решению исполкома, право на бесплатный проезд имеют льготники, которые получили "Социальную карту Тернополя" и зарегистрированы в этом городе.

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"Я не понимаю, как местный совет может вмешиваться в действие закона, который действует на всей территории Украины. Потому что мне, например, известно, что если Верховная Рада издает законы, то они вступают в силу после обнародования в печатной периодике. А как я должен знать о местных решениях, действующих в области?", - возмущается Юрий.

Мужчина планирует обращаться в правоохранительные органы, аргументируя это Законом Украины "О автомобильном транспорте ". В 37-й статье этого закона говорится, что безосновательный отказ от льготных перевозок влечет за собой ответственность в соответствии с Законом.

"Я уже обратился с официальным письмом к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну и получил ответ, в котором говорится, что местные власти не могут менять льготный проезд, установленный на уровне государства", - говорит ветеран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в транспорте Львова ввели новые правила льготного проезда.