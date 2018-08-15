"Ви не хочете платити!" В Україні новий скандал із ветераном в транспорті

У Тернопільській області ветерану військової служби не дозволили безкоштовно їхати в міському тролейбусі.

Місцевий меншканець Юрій, зайшовши в транспорт, пред'явив посвідчення на прохання кондуктора. Жінка, побачивши напис на посвідченні "ветеран військової служби", заявила: "Ви просто не хочете платити". В результаті пенсіонера все-таки змусили купити квиток, пише 20 хвилин .

Коли чоловік запитав про причини такого рішення, законних підстав для оплати кондуктор тролейбуса назвати не могла.

У прес-службі Тернопільської міської ради пояснюють: в місті керуються рішенням виконавчого комітету "Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, незалежно від форм власності" № 820 від 15.11.2017 року. Згідно з цим рішенням виконкому, право на безкоштовний проїзд мають пільговики, які отримали "Соціальну карту Тернополя" та зареєстровані в цьому місті.

"Я не розумію, як місцева рада може втручатися в дію закону, який має чинність на всій території України. Тому що мені, наприклад, відомо, що якщо Верховна Рада видає закони, то вони вступають в силу після оприлюднення в друкованій періодиці. А як я повинен знати про місцеві рішення, що діють в області?" - обурений Юрій.

Чоловік планує звертатися в правоохоронні органи, аргументуючи це Законом України "Про автомобільний транспорт". У 37-й статті цього закону говориться, що безпідставна відмова від пільгових перевезень тягне за собою відповідальність згідно з Законом.

"Я вже звернувся з офіційним листом до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна і отримав відповідь, в якій говориться, що місцева влада не може змінювати пільговий проїзд, встановлений на рівні держави", - сказав ветеран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у транспорті Львова ввели нові правила проїзду для пільговиків.