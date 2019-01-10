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''Все йде за планом?'' Перейменування аеропорту Харкова отримало продовження

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Представники міжнародного аеропорту "Харків" працюють над усуненням помилки в картографічному сервісі Google Maps, де 9 січня його перейменували на честь співака Єгора Лєтова.

За словами менеджера з маркетингу Аліни Печериці, вони не мають до цього жодного відношення, йдеться у відповіді на запит Styler.

"Повідомляємо, що вказана інформація є фейковою. Єдина офіційна назва аеропорту – Міжнародний аеропорт "Харків". Питання з фейковим ім'ям у Google Maps ми намагаємося вирішити якомога швидше", – йдеться в повідомленні інформаційно-довідкової групи.

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Однак на присудженні аеропорту імені лідера групи "Гражданская оборона" не закінчилося. 10 січня жартівники вирішили назвати в картографічному сервісі школи, коледж, гуртожиток і монастир ім'ям бразильського стриптизера і людини-мема Рікардо Мілоса.

Зокрема, під "роздачу" потрапили школи №99, 10, 95, 26 і 172, обласний медичний і житлово-комунальний коледж, гуртожиток ХНУ імені Каразіна і навіть Свято-Покровський чоловічий монастир.

''Все йде за планом?'' Перейменування аеропорту Харкова отримало продовження
''Все йде за планом?'' Перейменування аеропорту Харкова отримало продовження
''Все йде за планом?'' Перейменування аеропорту Харкова отримало продовження
''Все йде за планом?'' Перейменування аеропорту Харкова отримало продовження
''Все йде за планом?'' Перейменування аеропорту Харкова отримало продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня невідомі в Google Maps привласнили аеропорту назву "Міжнародний Аеропорт Харкова ім. Єгора Лєтова".

Подібна ситуація спостерігалася в жовтні з назвою Верховної Ради в Києві, яку обізвали "Верховна Зрада".

Пізніше в Росії на Google-картах заклади та установи почали перейменовувати на честь бразильського стриптизера і людини-мема Рікардо Мілоса.

Місце
УкраїнаХарків
Тег
Google
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А почему ни Оззи Осборна?
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