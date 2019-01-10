''Все йде за планом?'' Перейменування аеропорту Харкова отримало продовження

Представники міжнародного аеропорту "Харків" працюють над усуненням помилки в картографічному сервісі Google Maps, де 9 січня його перейменували на честь співака Єгора Лєтова.

За словами менеджера з маркетингу Аліни Печериці, вони не мають до цього жодного відношення, йдеться у відповіді на запит Styler.

"Повідомляємо, що вказана інформація є фейковою. Єдина офіційна назва аеропорту – Міжнародний аеропорт "Харків". Питання з фейковим ім'ям у Google Maps ми намагаємося вирішити якомога швидше", – йдеться в повідомленні інформаційно-довідкової групи.

Однак на присудженні аеропорту імені лідера групи "Гражданская оборона" не закінчилося. 10 січня жартівники вирішили назвати в картографічному сервісі школи, коледж, гуртожиток і монастир ім'ям бразильського стриптизера і людини-мема Рікардо Мілоса.

Зокрема, під "роздачу" потрапили школи №99, 10, 95, 26 і 172, обласний медичний і житлово-комунальний коледж, гуртожиток ХНУ імені Каразіна і навіть Свято-Покровський чоловічий монастир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня невідомі в Google Maps привласнили аеропорту назву "Міжнародний Аеропорт Харкова ім. Єгора Лєтова".

Подібна ситуація спостерігалася в жовтні з назвою Верховної Ради в Києві, яку обізвали "Верховна Зрада".

Пізніше в Росії на Google-картах заклади та установи почали перейменовувати на честь бразильського стриптизера і людини-мема Рікардо Мілоса.