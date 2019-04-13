Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

807Читать материал на украинском

Ужгород полным ходом окрасился в розовые краски, порадовав гостей города на Закарпатье цветением сакуры.

Аллея этой японской вишни, которую завезли еще в начале ХХ века из Вены, считается самой длинной в Европе, и не прекращает радовать глаз как местных жителей, так и туристов. В сети начали массово публиковать фотографии на фоне цветущей сакуры.

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

twitter@Sergeymyrdin9

Первые снимки появились 11 апреля, а период цветения теперь продлится почти две недели, за которые любители красивых видов могут успеть приехать и сделать фотографию на память.

Новости
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото

Что примечательно, сакуры в Ужгороде находятся в центре и старой части города. Существует даже путеводитель для туристов. Сейчас в городе насчитывается около 2 тысяч деревьев, а возраст некоторых из них – около 100 лет.

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото
В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото
В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

twitter@Sergeymyrdin9

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

twitter@bono_ferenz

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

twitter@bono_ferenz

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

facebook@On

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

facebook@Виктор Иванус

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

facebook@Виктор Иванус

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

facebook@Виктор Иванус

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

instagram@sashakorovka

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

instagram@nataliiakuzbyt

В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото

instagram@hotels24.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине существует десятки красивых мест, где можно провести запоминающиеся выходные, не выезжая за пределы страны.

Весной кроме Ужгорода можно поехать в Карпатский биосферный заповедник в урочище Киреши из-за долины нарциссов, в Драгобрат из-за крокусов и еще в несколько замечательных мест.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
УкраинаУжгород
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения