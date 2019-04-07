Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото

696Читать материал на украинском

В Киеве в Ботаническом саду им. Фомина, который находится возле метро "Университет" расцвели первые магнолии. Многие жители города уже успели посмотреть на цветущие деревья и сделать яркие фото.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть снимки первых распустившихся магнолий в Киеве.

В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
Новости
"Это невозможно": украинец с инвалидностью рассказал в сети о проблеме в Одессе

Магнолии начали завозить и высаживать в Киеве с 1905 года. В ботсаду Фомина до сих пор растет дерево магнолии старше 80 лет, которое завезли из Германии. Оно имеет охранный статус памятника природы местного значения.

В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналист Максим Иншаков показал Киев с необычного ракурса. Так, он объединил современные цветные и старые черно-белые снимки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения