В Киеве расцвели первые магнолии: яркие фото

В Киеве в Ботаническом саду им. Фомина, который находится возле метро "Университет" расцвели первые магнолии. Многие жители города уже успели посмотреть на цветущие деревья и сделать яркие фото.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть снимки первых распустившихся магнолий в Киеве.

Магнолии начали завозить и высаживать в Киеве с 1905 года. В ботсаду Фомина до сих пор растет дерево магнолии старше 80 лет, которое завезли из Германии. Оно имеет охранный статус памятника природы местного значения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналист Максим Иншаков показал Киев с необычного ракурса. Так, он объединил современные цветные и старые черно-белые снимки.

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