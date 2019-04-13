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В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

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Ужгород повним ходом убрався в рожеві фарби, порадувавши гостей міста на Закарпатті цвітінням сакури.

Алея цієї японської вишні, яку завезли ще на початку ХХ століття з Відня, вважається найдовшою в Європі, і не припиняє радувати око як місцевих жителів, так і туристів. В мережі почали масово публікувати фотографії на тлі квітучої сакури.

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

twitter @ Sergeymyrdin9

Перші знімки з'явилися 11 квітня, а період цвітіння тепер триватиме майже два тижні, за які любителі красивих видів можуть встигнути приїхати і зробити фотографію на пам'ять.

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Що примітно, сакури в Ужгороді знаходяться в центрі і старій частині міста. Існує навіть путівник для туристів. Зараз у місті налічується близько 2 тисяч дерев, а вік деяких з них – близько 100 років.

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото
В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото
В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

twitter @ Sergeymyrdin9

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

twitter @ bono_ferenz

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

twitter @ bono_ferenz

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

facebook @ On

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

facebook @ Віктор Іванус

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

facebook @ Віктор Іванус

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

facebook @ Віктор Іванус

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

instagram @ sashakorovka

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

instagram @ nataliiakuzbyt

В Ужгороді зацвіла сакура: яскраві фото

instagram@hotels24.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні існує десятки красивих місць, де можна провести незабутні вихідні, не виїжджаючи за межі країни.

Навесні крім Ужгорода можна поїхати в Карпатський біосферний заповідник в урочищі Кіреші через долину нарцисів, в Драгобрат через крокуси і ще в кілька чудових місць.

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Місце
УкраїнаУжгород
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