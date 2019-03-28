Куда поехать весной-2019: топ-5 туристических мест в Украине

С началом весны практически каждый украинец начинает задумываться о том, что было бы неплохо отправится куда-то отдохнуть. Для этого не обязательно брать отпуск или дополнительные выходные, поскольку в Украине есть десятки мест, где можно провести один или два дня хорошо отдохнув.

OBOZREVATEL читателю узнать топ-5 мест в Украине, которые стоит увидеть весной.

Долина нарциссов

Долина нарциссов расположена в Карпатском биосферном заповеднике в урочище Киреши в Закарпатской области. Площадь долины – 170 гектаров. За порядком в долине следят экологи. Уникальные цветы запрещено срывать и по полю ходить тоже не рекомендуется. Штраф за каждый сорванный цветок – 49 гривен. Долина нарциссов также входит в один из биосферных резервов ЮНЕСКО.

Ужгород

Аллея сакур в Ужгороде является самой длинной в Европе. Еще в начале ХХ века японские вишни завезли в город из Вены. Тысячи туристов со всей Европы ежегодно посещают этот небольшой город, чтобы насладится цветением этих деревьев. Кроме того, в Ужгороде есть замок, который также не оставит никого равнодушным.

Цветение крокусов

Весной на высоте 1400 м. над уровнем моря, в долине Гуцульщины — Драгобрат появляются первые весенние цветы — крокусы. Больше всего их растет в селе Колочаве Межгорского района, недалеко от озера Синевир. Эти цветы относятся к краснокнижным и срывать их запрещено.

Ичнянский национальный парк

Парк расположен недалеко от города Ичня в Черниговской области. Здесь расположено множество балок и долин, а весной распускаются подснежники, которые находятся в Красной книге Украины.

Сиреневая роща в Диканьке

Сиреневая роща находится в селе Диканька Полтавской области. Поскольку, это место не пользуется большой популярностью среди туристов, тут вы сможете насладится спокойной прогулкой и тишиной.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились фото Киева, сделанные в XIX веке фотографом Францем де Мазером. Он снимал различные районы столицы, искал интересные ракурсы.

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